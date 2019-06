San Giovanni in Fiore. Controlli della Provinciale: sfilza di sanzioni ad automobilisti

Gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, negli ultimi tempi hanno incrementato l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti al Codice della Strada.

Durante i diversi controlli, attuati già da diverso tempo, i poliziotti hanno così sorpreso un uomo del posto mentre guidava tranquillamente in pieno centro abitato senza aver mai conseguito la patente e col mezzo anche senza revisione.

Appurati poi una serie di illeciti sull’incauto affidamento del veicolo da parte del proprietario: in questo caso è scattata per il trasgressore una sanzione, in misura ridotta, di oltre 5 mila euro oltre al ritiro della carta di circolazione e al fermo per tre mesi del mezzo.

Dalla Provinciale fanno sapere che si tratta del terzo caso scoperto e perseguito in pochi mesi sul territorio sangiovannese.

Un sequestro amministrativo e pesanti sanzioni sono scattati invece per i veicoli condotti senza assicurazione. Diverse, poi, le infrazioni rilevate per omissioni o comportamenti scorretti da parte dei conducenti di autocarri e autoveicoli.

Recentemente, un uomo era stato denunciato in stato di libertà per lesioni colpose stradali a seguito di accurati accertamenti eseguiti in seguito ad un incidente accaduto qualche mese prima e, dove era intervenuta la Polizia Provinciale per i rilievi del caso.