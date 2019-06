Intervengono per un incendio, Vvf salvano donna mentre si butta dalla finestra

Provvidenziale è stato l’arrivo dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, chiamati oggi ad intervenire in via Glauco del capoluogo per un incendio e che invece si sono trovati a salvare la vita ad una persona che ha tentato il suicidio lanciandosi da una finestra.

Giunta una telefonata alla sala operativa un’unità era stata dirottata sul posto per spegnere alcune sterpaglie e mentre era impegnata nelle operazioni si è accorta invece della donna, che si trovava davanti ad una finestra al secondo piano di una palazzina.

I pompieri, in tutta fretta, hanno montato una scala riuscendo a raggiungerla e ad afferrarla proprio mentre si gettava nel vuoto.

I Vigili ne hanno bloccato la caduta all’esterno mentre i Carabinieri, arrivati nel frattempo, forzato l’ingresso dell’appartamento l’hanno contemporaneamente agguantata e tirata dentro casa. La donna, successivamente, è stata sottoposta alle cure del personale del 118.

Una giornata impegnativa quella di oggi per i pompieri reggini, chiamati ad intervenire in sole 10 ore su ben 40 incendi di sterpi e rifiuti, ma che, con questo gesto, si è conclusa nel migliore dei modi e, certamente, con la soddisfazione di aver salvato una vita.