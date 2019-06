San Giovanni, messo in salvo un serpente in pieno centro

È stato messo in salvo il serpente avvistato ieri sulla via panoramica di San Giovanni in fiore. L’animale si trovava sotto un’auto quando è stato intravisto da un passante che ha allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, guidati dai capo squadra Giovanni Talerico e Saverio Spadafora.

I pompieri ganno quindi contattato Gianluca Congi che ha ricevuto una foto dell’esemplare, classificato come un innocuo serpente appartenente alla specie Saettone occhirossi (Zamenis lineatus), poi rilasciato in un habitat idoneo, sano e salvo.

Si tratta dell’ennesimo caso di avvistamento di serpenti, qualche settimana fa è toccato a un Biacco, a un Cervone, a un Colubro liscio e recentemente anche a una grossa Vipera, entrata come in quest’ultimo caso nelle parti meccaniche di un’autovettura in pieno centro abitato.

Nella stessa giornata, poi, i poliziotti della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, durante i controlli tra le bancarelle della festa in onore del patrono della città, sono stati allertati da alcuni giostrai per la presenza di un uccello in difficoltà che è stato subito soccorso e recuperato, si trattava di un pullo di Taccola che adesso sarà trasferito al Cras-Cipr per le cure del caso.