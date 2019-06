Soverato: sequestrati ombrelloni che occupavano la spiaggia libera

Poco prima dell’alba di oggi, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo locale hanno provveduto a liberare il litorale del Comune di Soverato dalla presenza di diversi ombrelloni presenti sulle spiagge libere dopo il tramonto, in violazione alle ordinanze in vigore. In particolare ci si è concentrati sulla spiaggia dell’Ippocampo, un tratto molto gettonato dai bagnanti in questo periodo.

“La bellezza della baia di Soverato – afferma il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato Matteo Verrigni - deve essere goduta da tutti indistintamente ed è giusto che i tratti di arenile liberi da concessioni demaniali rimangano tali per il bene della collettività”.

L'attività si affianca a quanto già è stato avviato, anche in maniera congiunta con le Amministrazioni Comunali, per reprimere gli illeciti che non permettono la libera fruizione delle spiagge libere e di vigilare sul corretto utilizzo del demanio marittimo, tra gli obiettivi primari dell’Operazione Mare Sicuro inizia il 1° giugno su tutto il territorio nazionale