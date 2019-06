Auto si scontra con un furgoncino della frutta nel vibonese: è tragedia, tre ragazzi morti

È tragedia nel vibonese dove all’alba di oggi si è verificato un incidente dal bilancio critico: tre ragazzi morti e un ferito grave.

Si tratta di giovani tutti originari di Soriano che viaggiavano a bordo di una Golf. Lo scontro si è verificato intorno alle 6 e un quarto del mattino a Spadola, in particolare all’imbocco della Trasversale delle Serre, nelle vicinanze di Serra San Bruno.

L’auto dei malcapitati, per cause ancora in corso d’accertamento, è andata a schiantarsi contro un furgoncino che trasportava frutta.

Tre dei giovani: Natale Chiera, di 19 anni, e due cugini, entrambi di nome Salvatore Farina, di 19 e 18 anni, sono purtroppo morti sul colpo.

Un quarto passeggero, Gianmarco Nesci (23 anni), è stato estratto vivo dalle lamiere e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro in gravi condizioni.

Sull’accaduto hanno avviato delle indagini i carabinieri.

Sul posto anche l’Anas che informa che la statale 713dir “di Serra San Bruno” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza di Simbario di Serra San Bruno. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla viabilità locale.

Ripristinata la viabilità lungo la statale 713dir a Simbario.

(Notizia aggiornata alle 11.52)