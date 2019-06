I carabinieri di Strongoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 45enne del luogo per furto aggravato. Durante un controllo effettuato insieme ai tecnici dell’Enel in un cantiere allestito per la costruzione dell’abitazione del denunciato, si è scoperto che usava fraudolentemente l’energia elettrica prelevandola da una cassetta di derivazione.