Pistole e fucili in un casolare, 60enne in arresto a Tropea

La Guardia di finanza ha tratto in arresto un uomo di 60 anni, di Tropea, già noto alle forze dell’ordine. In particolare, durante una perquisizione i militari hanno rinvenuto in un casolare a lui riconducibile, un vero e proprio arsenale costituito da tre pistole calibro 7.65 con matricola abrasa, due fucili, una carabina e numerose munizioni nonché la targa di un motorino risultato rubato nel 2018.

Dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. È difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio.