Turismo: online guida gratuita per i tedeschi in visita nella provincia di Crotone

È online il sito www.welcomecrotone.it Il portale è stato realizzato per offrire una guida gratuita ai tedeschi in visita nella provincia di Crotone. Sino ad ora mancava un punto di riferimento on line in lingua tedesca per i turisti che sempre più numerosi stanno scegliendo di trascorrere le vacanze nella terra di Pitagora.

Il portale è stato realizzato dall’associazione Amici del tedesco. All’interno del sito vi sono varie sezioni: cosa visitare, la storia del nostro territorio, attività da fare nel tempo libero ecc.

Come è noto, grazie al volo Crotone Norimberga, operato da Ryan Air, ogni martedì e sabato, la città di Crotone sta finalmente diventando meta turistica molto gradita. Il volo di sabato 22 giugno era praticamente pieno, c’erano solo 3 posti liberi. I tedeschi che vengono si dichiarano tutti molto soddisfatti e apprezzano soprattutto la cordialità della gente ed i prezzi vantaggiosi. L’associazione Amici del tedesco farà pervenire a tutti i tedeschi in arrivo a Crotone un segnalibro con su scritto l’indirizzo web del portale: www.welcomecrotone.it.

Il portale è un utile punto di riferimento anche per i turisti di lingua italiana. Il portale sarà presentato dall’associazione Amici del tedesco in diverse località del Nord Italia, della Germania, della Svizzera e dell’Austria, tra queste Hamm, Bad Sackingen, Innsbruck, Basilea, Bamberg ecc. Primaria importanza sarà data a Norimberga. Grazie anche alla collaborazione dell’assessorato ai gemellaggi del comune di Crotone, guidato dal prof. Franco Pesce, si stanno instaurando diverse collaborazioni tra la città di Pitagora e realtà di Norimberga e dintorni.

Il sito è stato già presentato presso l’aeroporto di Norimberga e a breve vi saranno altri momenti di promozione. L’aeroporto di Norimberga sta fornendo un forte sostegno alla promozione del volo Crotone Norimberga. Il 2 giugno ha messo gratuitamente a disposizione un enorme stand tutto dedicato a Crotone. Alla base del sito www.welcomecrotone.it e dell’operato dell’associazione Amici del tedesco c’è l’idea di copiare semplicemente quanto si fa in Trentino Alto Adige e nella zona di Tropea e soprattutto di fare rete. Fare rete e cooperare è l’unica strada possibile per Crotone che ambisce a diventare città turistica. Se si opera da soli non si va da nessuna parte. Soltanto unendo le forze e cooperando è possibile dare un futuro ad una città che ha l’oro.

L’oro è rappresentato dal mare, dalla natura e dalla cordialità dei crotonesi. Ad agosto verranno a Crotone 6 giornalisti di Norimberga per scrivere articoli promozionali e promuovere il sito e l’incoming verso la città di Pitagora. Crotone è la meta ideale per chi non vuole andare più in vacanza in zone del Medio Oriente ritenute poco sicure. Il sito www.welcomecrotone.it è curato da Ettore Bonanno dell’agenzia Emira.