Furti. Svaligiato appartamento, scassinato distributore: in due beccati in flagranza

Due persone sono state arrestate ieri dalla polizia di Cosenza perché ritenute responsabili di altrettanti e distinti furti avvenuti in città.

Il primo, A.M., di 45 anni, è stato colto in flagranza mentre tentava di fuggire a bordo di un veicolo dopo aver svaligiato un’abitazione in centro.

Il veicolo utilizzato dall’uomo, un furgone del Comune bruzio dedicato al trasporto di diversamente abili, è risultato anch’esso rubato alcuni giorni prima.

Il 45enne è stato così trovato con tutta la refurtiva portata via dall’appartamento e poi restituita proprietario, così come il furgone è stato riconsegnato al Comune.

L’arrestato, spontaneamente, ha poi confessato anche la presenta di un presunto complice, P.P.O. di 32 anni, individuato immediatamente nelle adiacenze e subito bloccato dal personale dalla Volante e poi denunciato in stato di libertà.

Il secondo caso, invece, riguarda un 19enne, L.F., anch’egli beccato in flagranza da una pattuglia mentre portava via tutto il contenuto di un distributore automatico di bevande e alimenti, dopo averne forzato le serrature. Arrestato per furto aggravato è ora in attesa del giudizio direttissimo.