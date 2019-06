Controlli settimanali a Crotone. Denunce e arresti tra droga, esplosivi ed armi

La settimana dei controlli a Crotone da parte degli uomini della questura locale, è partita col deferimento di M.F., 53enne del poso, che il 15 giugno è stato ritrovato per la seconda volta alla guida senza patente. Ne è seguito il sequestro per confisca del veicolo.

Nello stesso giorno la Pasi-Squadra di Polizia Amministrativa, nell’ambito dell’operazione Periferie Sicure, accompagnata dal personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale di Crotone, ha effettuato tre controlli amministrativi nel centro cittadino, all’esito dei quali è stato richiesto a tutti i titolari di recarsi in Questura per esporre della documentazione inerente l’attività di autocontrollo igienico sanitario (Haccp); in uno dei casi è stata anche elevata una sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nella mattinata del 17 giugno, B.S., un 46enne crotonese con numerosi precedenti di Polizia, è stato deferito da una Volante per porto d’armi od oggetti atti ad offendere, dopo esser stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 33 cm. e lama di 10.

Nello stesso giorno, in esecuzione del provvedimento dell’applicazione della misura cautelare dei domiciliari, emesso dal Gip del Tribunale cittadino, la Mobile ha arrestato M.N., 70enne del posto indagato per l’ipotesi di detenzione illegale di armi o parti di esse, munizioni, esplosivi e aggressivi chimici, in concorso.

Il provvedimento si collega all’attività investigativa espletata il 12 giugno, originata dall’arresto in flagranza di reato di G.N., una 45enne ucraina indagata poiché trovata con prodotti esplosivi pirotecnici classificati con categoria “F2” e “F3”, e con un contenuto esplosivo pari a circa 74 Kg. Ultimati gli adempimenti di rito, per l’uomo sono stati convalidati i domiciliari.

Intorno all’una del 19 giugno, personale della Volante ha denunciato per rissa aggravata S.A., 22enne insieme a V.M., 25enne, V.M. 19enne, V.M.V. 17enne e V.M.S., 18 enne, tutti del capoluogo crotonese.

Nella stessa giornata la Squadra Volanti ha notificato al 46enne G.F. l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione ad un furto avvenuto nei giorni scorsi presso un esercizio commerciale della città.

È stato poi notificato un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare a N.A., crotonese di 59anni, per minacce e percosse.

Inoltre, sempre il personale della Volante ha deferito in stato di libertà, N.S.A. afgano di 26 anni responsabile di lesioni personali aggravate e tentata rapina.

Il giorno dopo denunciati un 37enne, M.S. e un 27enne V.A., entrambi nati a Napoli, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Di pomeriggio, poi, è stato segnalato al Prefetto, C.S. 59enne nato a Cirò Marina, come assuntore di stupefacente: durante un controllo era in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Il resoconto settimanale delle operazioni è di due persone arrestate; deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà altre 11 persone, di cui una all’Autorità Amministrativa e 33 controllate perché sottoposte a misure di sicurezza, identificate in tutto 655 persone.

Sulla strada sono stati verificati 393 veicoli (anche con il sistema Mercurio); effettuati numerosi posti di controllo; elevate 21 sanzioni; effettuati 5 fermi e sequestri amministrativi e penali, 21 perquisizioni; accompagnate 6 persone in Ufficio per l’identificazione e, per concludere, eseguiti 15 controlli amministrativi.