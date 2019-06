Estate a Crotone. Stop auto sul lungomare: dove e quando non si potrà circolare

Dal 21 giugno fino al prossimo 15 settembre niente auto sul lungomare di Crotone. È istituita infatti su viale Cristoforo Colombo ed in continuazione su viale Gramsci, a partire da Piazza Marinai d’Italia e fino all'incrocio con Via Roma, l’interdizione al traffico tutti i giorni dalle 20,30 all’una di notte.

Lo rende noto il Comune che informa anche di aver delimitato fra le ore 19 e l’una, metà di Piazzale Ultras come area deputata per lo stazionamento dei venditori ambulanti, debitamente autorizzati, con divieto assoluto agli stessi di transitare sul lungomare cittadino.

Stessi divieti e prescrizioni sono estesi anche fino alle 3 del mattino dal 14 al 17 agosto ed è inoltre stato istituito il divieto d'accesso, nei giorni ed orari individuati, nei punti che precedono tutte le strade laterali che intersecano Via C. Colombo e Viale A. Gramsci e divieto di sosta e di fermata negli stessi giorni ed orari su Via C. Colombo e Viale A. Gramsci, sino all'incrocio con Via Roma.

All’interno dell’area pedonale è istituito il divieto di accesso e transito nonché quello di sosta e di fermata per tutti gli autoveicoli, eccetto che per quelli autorizzati temporaneamente come ad esempio i veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere, oppure manovre di carico e scarico, comunque muniti di una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Polizia Municipale.

Veicoli adibiti a servizi di Polizia o antincendio e Autoambulanze per situazioni di emergenza o in caso di necessità avranno ovviamente accesso, così come è prevista la sosta per i veicoli ad uso invalidi, che però “non devono recare intralcio”.

Per i mezzi della raccolta di rifiuti e dello spazzamento strade, l’accesso è consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all’interno della nuova area pedonale.

È vietato l’utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia.

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di una autorimessa all’interno dell’area pedonale, regolarmente autorizzata con passo carrabile, è consentito l’accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per accedere al passo carrabile.

Accesso consentito anche ai veicoli deputati a servizio di taxi o noleggio con conducente.

Per i velocipedi l’accesso è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada.

Quando impedito con ostacoli fisici, l’accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.