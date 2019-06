Cade dalla bici, sbatte con la testa: 12enne ricoverato in gravi condizioni

Un giovane appena dodicenne è rimasto vittima di un incidente e si trova ora ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Da quanto appreso, il ragazzo, della frazione Paravati di Mileto, nel vibonese, ieri sera era in sella alla sua bicicletta quando - per cause che sono ancora in corso di accertamento - è caduto rovinando a terra e urtando violentemente con la testa.

Il 12enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato nel pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino del capoluogo ma data la gravità della situazione i medici, nella tarda serata, hanno deciso di farlo trasferire nel nosocomio catanzarese.