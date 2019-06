I viaggiatori dell’A.S.D. “Danza con Flo” vanno in scena a Le Castella

Nella splendida cornice de “Le Castella Village Th Resort” andrà in scena domenica 23 giugno, alle ore 20.30, l’atteso spettacolo “Danza con Flo e i suoi pianeti.”

Inizia quindi il conto alla rovescia per quello che sarà la conclusione di un duro anno di lavoro fatto di dedizione, sacrifici e tanto ma tanto amore per la danza.

Protagonisti assoluti loro: i piccolo viaggatori dell’A.S.D. scuola “Danza con Flo” che tramite questo cammino attraverso i luoghi e le persone, entrano in contatto con i diversi pianeti ma soprattutto entrano in contatto con l’universo della Danza, si stupiscono della bellezza ma allo stesso tempo della complessità. L’incontro tra i piccoli viaggiatori, vari pianeti e strani personaggi sono in realtà delle allegorie, spesso espresse tramite stereotipi della società moderna e contemporanea.

Dietro i piccoli viaggiatori c’è Floriana Petrocca, coreografa e responsabile della direzione artistica dell’evento, che è riuscita a trasmettere la sua passione innata per la danza ai suoi alunni potandoli a piccoli passi in un meraviglioso universo fatto di arte a 360°.

L’evento, che prenderà vita nella Sala Minerva della struttura, sarà articolato in tre parti: PIANETA DELLE STAGIONI- PIANETA STRAVAGANTE- PIANETA DELLA DANZA. Dunque non resta che invitarvi in molti!