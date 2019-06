Criminalità: violazione sorveglianza e resistenza, arresto a Vibo

Violazione della sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse i carabinieri hanno tratto in arresto Domenico Macrì, 35 anni, di Vibo Valentia. Nel corso di un controllo del territorio, i militari dell’Arma l’hanno sorpreso a Tropea su un’auto con a bordo altre due persone.

Alla vista dei militari dell’Arma, l’auto non avrebbe arrestato la propria corsa e dalla stessa sarebbe stato fatto scendere un soggetto che i carabinieri riconducono a Macrì che, in quanto sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Vibo, non si sarebbe potuto recare a Tropea.

Dopo un paio di ore è stato quindi trovato dai carabinieri nella sua abitazione di Vibo Valentia dove è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.