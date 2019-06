Droga: pregiudicato 30enne arrestato a Catanzaro

Ha cercato di evitare un posto di blocco della Polizia su Viale Isonzo a Catanzaro, ma, rintracciato è stato trovato in possesso di droga e di arnesi atti ad offendere ed arrestato. Si tratta di Diego Mattei, 30enne ben noto per i suoi precedenti penali in materia di stupefacenti , possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed occupazione abusiva di immobili.

È stata eseguita la perquisizione personale e del veicolo rinvenendo nel bagagliaio una mazza da Baseball e nella tasca dello sportello anteriore un pericoloso manganello telescopico in metallo, estesi i controlli a domicilio e residenza sono stati rinvenuti chiusi in un contenitore metallico 17 involucri termosaldati contenenti 8 di cocaina (1,81grammi) e 9 di marijuana (grammi 3,65).

Nel secondo appartamento, dove abita anche la madre, sono stati rinvenuti occultati in tre diversi contenitori marijuana (61,56 grammi), due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi ed alcune bustine presumibilmente di Cannabis.

I poliziotti, inoltre, hanno trovato denaro per una somma complessiva di 4.090 euro suddivisa in banconote di vario taglio all’interno di una piccola cassaforte occultata in un falso libro e in monete meticolosamente incartate in uno zainetto tra un ammasso di cianfrusaglie in un angolo della stanza. Il denaro è stato posto in sequestro perché ritenuto provento dell’illecito spaccio di droga.

Dopo le formalità di rito, Mattei è stato tratto in arresto e su ordine del P.M. di turno posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.