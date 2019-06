Aggredisce il cliente di un locale: arrestato 27enne, aveva droga a casa

I Carabinieri di Girifalco hanno tratto in arresto un curinghese di 27 anni, già avvisato orale di P.S., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

I militari sono intervenuti in un primo momento in via Nazionale a Curinga dove il giovane aveva appena aggredito un avventore di un locale pubblico con un “blocca pedali” metallico, ferendolo alla testa, per poi darsi alla fuga. La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata da personale 118 verso l’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Individuato l’aggressore, una immediata perquisizione della sua abitazione e della sua autovettura ha permesso di rinvenire e sequestrare l’oggetto con cui ha colpito il cliente del locale, circa 107 grammi di marijuana, suddivisa in più contenitori ed involucri di vario peso oltre ad un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto e ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.