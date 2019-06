Robotica. Una targa e dei libri da Castrovillari in Australia: messaggeri gli studenti del Fermi

L’amministrazione municipale di Castrovillari questa mattina, attraverso il consigliere, Nino La Falce, ha consegnato agli studenti dell’itis Fermi - affermatisi in Italia nel campionato Robocup JR Academy 2019 – under 19 – categoria Rescue Line per la Robotica - pronti a partire per le finali in Australia , una Targa e dei libri sulle eccellenze storico - culturali del capoluogo del Pollino da consegnare al Console italiano Arturo Arcano che li accoglierà lì dal 2 all’8 luglio.

“Un modo – ha precisato il rappresentante dell’Amministrazione - come inviare in un Paese tanto lontano espressioni di capacità e cultura, proprie di Castrovillari e della zona’, orgoglio di comunità e territorio, o meglio di identitarietà ed appartenenza.”

“Esprimiamo, con entusiasmo, gli auguri per una trasferta che possa essere ricca di risultati – le parole del sindaco, Domenico Lo Polito, fatte giungere per il semplice momento -, soddisfatti di questa partecipazione, espressione di passione da parte di chi, come il dirigente scolastico insieme ai docenti, è certo di questi percorsi virtuosi e dinamici per lo sviluppo armonioso della persona, valore aggiunto ed importante per ogni risultato.”