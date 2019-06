Armi: munizioni rinvenute nel reggino, saranno inviate al Ris

A Candidoni, i carabinieri di Rosarno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori, durante le operazioni di rastrellamento in un fondo agricolo incolto di Contrada Pirarelli, hanno scoperto, nascosta tra le fronde di un albero, una sacca in cuoio contenente circa 100 cartucce calibro 12, sottoposte a sequestro in attesa degli accertamenti tecnici del caso.

Nell’ambito dei controlli, poi, a Gioia Tauro, lungo la SS 18, i militari, con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, all’esito di un’articolata perquisizione effettuata alle “Palazzine verdi”, un complesso abitativo occupato abusivamente, hanno rinvenuto, in un’intercapedine realizzata nella parete delle scale condominiali, circa 40 cartucce cal. 9x21 ed altro munizionamento cal. 12 a pallettoni, sigillate all’interno di buste in cellophane.

Le munizioni sono state sequestrate per essere successivamente trasmesse al Ris di Messina per gli accertamenti tecnici.