Rizziconi: aveva tre fucili clandestini e munizioni, arrestato incensurato

I Carabinieri di Rizziconi, assieme ai Cacciatori, hanno arrestato in flagranza di reato G.M.M., incensurato di 37 anni, per detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.

Durante una perquisizione in un ricovero di animali in uso all’uomo, i militari hanno scoperto, nascosti in un’intercapedine realizzata tra una lamiera ed una parete, tre fucili di cui uno con canne modificate, e oltre 10 cartucce cal. 32 a pallini.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.