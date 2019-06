Rifiuti a Crotone: scattano i controlli agli “incivili”, ma anche i primi verbali

Nel pomeriggio di ieri le pattuglie della Polizia Locale di Crotone, diretti dal neo Comandante Antonio Cogliandro, e con l’aiuto degli operatori ecologici, hanno controllato buona parte dei cassonetti dei rifiuti urbani presenti in centro.

L’operazione si è conclusa in tarda notte e con ben 10 verbali elevati. In particolare una sanzione è scattata per un cittadino che aveva collocato un rifiuto non assimilato nei contenitori per la raccolta di quelli urbani.

Le altre nove multe sono scattate invece per imballaggi di cartone provenienti dai proprietari di alcuni esercizi commerciali.

L'ordinanza Sindacale (la n. 166 del 20/11/2017) ordina infatti che gli imballaggi di carta e cartone provenienti dalle utenze non domestiche (negozi, attività produttive, ecc.) debbano essere conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti e nei giorni dal lunedì al venerdì, nella fascia compresa tra le 10 e le 12 del mattino, depositandoli nelle vicinanze di ogni singola utenza commerciale e produttiva.

Gli stessi, poi, devano essere pressati adeguatamente, in modo da ridurne il volume ed evitarne la dispersione a causa di vento o altri eventi, ed ordinati in modo da formare un corpo unico. In caso di dispersione dei rifiuti ogni esercente è tenuto anche a bonificare l’area interessata.

Dal Comune spiegano inoltre che gli stessi non devono contenere parti in metallo, carta unta, plastica, cellophane o polistirolo e rifiuti o materiali che possano pregiudicarne il riciclaggio.

In alternativa, gli imballaggi in carta e cartone possono essere conferiti direttamente presso il centro di raccolta di via Saffo, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 17.

È severamente vietato, infatti, l'abbandono incontrollato sul suolo pubblico degli imballaggi o il loro conferimento nei contenitori per la differenziata degli RSU o con modalità e orari difformi da quelli previsti dall'ordinanza.

Tutti i titolari delle utenze non domestiche, e più in generale tutti i cittadini, sono insomma invitati a un rinnovato impegno nel collaborare perché sia garantita la migliore igiene urbana e il decoro del suolo pubblico.

I controlli continueranno nei prossimi giorni investendo anche le zone periferiche.