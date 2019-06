Sanità: si faceva sostituire dal collega in pensione, denunciati due medici

I carabinieri del Nas di Cosenza hanno denunciato un medico in attività e uno in pensione, nel Cosentino. I militari hanno scoperto che il professionita, specializzato di medicina generale, si sarebbe fatto sostituire da un altro collega già ritiratosi ed invalido al 100%, evitando di retribuirlo per quelle che sono le tariffe di legge.

Inoltre, le sostituzioni affidate al medico in pensione avvenivano in orari arbitrari e le visite ai pazienti effettuate nel salotto della sua abitazione, praticamente trasformato in studio medico, ma che risultava senza i requisiti strutturali previsti dalla legge. I due professionisti dovranno ora risponder di abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio.