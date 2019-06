Culturismo. Mister Universo, Castrovillari: Giuseppe Francomano orgoglio cittadino

“Grazie perché sei un orgoglio per Castrovillari”. Lo ha asserito il Sindaco, Domenico Lo Polito, consegnando, in Comune al giovane Giuseppe Francomano un riconoscimento pubblico per essersi affermato a livello internazionale come Mister Universo 2019 nella Categoria men’s physique over 30 nel settore atletico del Culturismo per Le Federazioni Natural ICN e AINBB.

Francomano, che è anche Master Personal trainer 4° livello, si sta preparando per la prossima gara del circuito mondiale che si terrà il 14 settembre a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti, nella cornice di “Venice beach”.

Il castrovillarese fa parte del Team “Essenza”, seguito dall’allenatore Enrico Arcuri che lo ha guidato in tutto e per tutto nella sua preparazione e formazione, caratterizzate pure dall’accompagnamento del campione Luigi del Piano come di quello di Mario Rizzo.

Al particolare momento erano presenti Assessori e Consiglieri che si sono complimentati insieme al primo cittadino per questo nuovo valore aggiunto che il capoluogo del Pollino annovera nelle stelle mondiali dello sport e di quanti affermano queste attività come opportunità di crescita personale ed umana.