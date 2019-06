San Basile: in arrivo 320 mila per due bandi su percorso benessere e strade rurali

Vincenzo Tamburi

Nella misura 8.5 per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali il comune di San Basile, del Sindaco Vincenzo Tamburi, porta a casa 170 mila euro. Altri 150mila finanzieranno, con apposita e diversa misura, la realizzazione di strade rurali.

C'è una strategia precisa di attenzione all'ambiente che passa dalla forestazione, la tutela del verde esistente, rafforza la qualità ambientale e realizza sempre meglio strutture per vivere il contesto ambientale del Comune di San Basile in maniera sempre più green. L'amministrazione guidata da Vincenzo Tamburi, rieletto sindaco per il terzo mandato consecutivo nelle ultime amministrative, continua nella scia delle buone pratiche ambientali per la sua municipalità portando a casa, in una sola giornata, ben due diversi finanziamenti che irrobustiscono la dote di interventi a favore dell'area verde da tutelare.

Con la misura 8.5 della Regione Calabria bandita per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali l'amministrazione di San Basile ha portato a casa ben 170 mila euro che serviranno per la realizzazione di un sentiero naturalistico, alcune aree pick nick lungo il tracciato verde, ed un percorso benessere.

In un altro progetto presentato sempre su base regionaleper la misura 4.3, invece, voluto per la realizzazione di strade rurali a sostegno dell'agricoltura che rappresenta una forza trainante della microeconomia del borgo sono arrivati altri 150mila di contributo che messi in cantiere produrranno l'effetto sperato.

Soddisfatto si è detto il consigliere delegato alla forestazione, Fabio Tamburi, new entry del consiglio comunale del Tamburi ter. «Partiamo nel modo giusto continuando a sostenere politiche verdi che ci consentiranno di irrobustire quello che è già stato fatto a tutela dell'ambiente e per la sua valorizzazione. Una strada maestra che guida da sempre l'esecutivo del Sindaco Tamburi».