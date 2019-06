Incidente stradale sulla statale 106, quattro auto coinvolte e altrettanti feriti

Un incidente stradale si è verificato da poco sulla strada statale 106 a Sellia Marina, nei pressi dell'uscita del supermercato Euro Spin. Quattro le auto coinvolte nell'impatto, una Audi A4, una Fiat 600, una Punto ed una Toyota Auris e altrettante le persone rimaste ferite, due donne e due uomini.

Sul posto il Suem 118 che si è occupato dei feriti che, non sembrano in gravi condizioni ma, per accertamenti e controlli, sono stati trasportati in ospedale. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle autovetture e Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Il personale Anas si sta invece occupando del ripristino del tratto della Statale, invaso dai detriti e dalle parti di lamiera che nell’impatto si sono disseminati sulla carreggiata. Si registrano disagi alla viabilità.