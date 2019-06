Vvf. Riunione tra Dodaro, personale e Comandante provinciale: ecco le criticità

Nella mattinata di lunedì scorso nella sede Centrale del Comando di Catanzaro, il neo Direttore Regionale della Calabria, Oliverio Dodaro, ha incontrato una numerosa presenza del personale del Comando unitamente allo scrivente, ai funzionari tecnici ed il personale amministrativo.

Dopo una breve riflessione nel cortile della Sede, ricordando gli anni passati al Comando, dapprima come giovane funzionario e successivamente (nel 2005) come Comandante provinciale, il Direttore Regionale si è intrattenuto, insieme al Comandante Provinciale Mario Falbo, sulle attuali incombenze della Direzione Regionale, sia a seguito del decentramento che per la mole di lavoro che ne deriva per il Centro Unico di Spesa, in capo alle stesse Direzioni.

Il Direttore, nell’evidenziare l’importanza che assumono i Comandi Provinciali nelle gestioni delle attività e servizi, ha anche ascoltato il personale che ha rappresentato l’esigenza di migliorare e velocizzare le procedure per eseguire gli ordinativi di spesa, da armonizzarsi soprattutto nell’ottica di velocizzare i tempi per gli interventi manutentivi su mezzi ed attrezzature di soccorso.

Nell’occasione i Comandante Mario Falbo ha voluto accennare al Direttore Regionale l’intendimento di dare ulteriore impulso al percorso inerente la digitalizzazione degli atti e procedure gestionali, senza trascurare l’impegno verso l’utente/cittadino, al quale spettano servizi istituzionali efficaci, nell’ottica della razionalizzazione delle spese e dell’ottimizzazione dei tempi di e rogazione del soccorso.

Altro importante argomento affrontato, sia dal Direttore che dal Comandante, è stato quello inerente il rafforzamento dei rapporti tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale e Volontariato, al quale va prestata particolare attenzione nell’ottica di creare quelle sinergie importanti alla gestione delle emergenze e calamità (in armonia ai principi dello stesso codice di protezione civile), auspicando anche nella possibilità di acquisire, in comodato d’uso, risorse strumentali da parte della Regione Calabria, e specificatamente di mezzi speciali da impiegarsi nelle tecniche Usar Vvf.

Il Comandante nell’occasione, prendendo a riferimento le riflessioni del Direttore Regionale sull’esigenza di rinnovare in ordine prioritario la logistica della Sede Centrale, si è impegnato ad esporre a breve l’esigenze al Comune e a in Provincia, richiedendo l’assegnazione di area adeguata a progettare una futura Sede per il Comando di Catanzaro.