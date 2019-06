Minaccia il compagno della ex con una pistola giocattolo e fugge: arrestato 40enne

Un 40enne reggino è stato denunciato per sequestro di persona e minaccia aggravata nei confronti del compagno dell’ex moglie.

L’intervento dei poliziotti è scattato in seguito ad una segnalazione lanciata al 113 da una donna, che riferiva l’accaduto, ossia che l’ex marito, armato di pistola, stava minacciando l’attuale compagno all’interno della sua attività commerciale.

Le Volanti, giunte all’interno dell’attività commerciale, ricostruendo i fatti hanno appreso che il titolare dell’attività era riuscito a scappare sul retro del negozio, rifugiandosi nell’appartamento di una parente all’interno dello stesso stabile, mentre il sequestratore armato di pistola si allontanava precipitosamente al sopraggiungere della Polizia.

Le Forze dell’ordine hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la donna che aveva poco prima segnalato l’accaduto, e le sue figlie, e avviate le ricerche.

Dopo averlo finalmente rintracciato in Via Lia, lo hanno perquisito e ritrovato in realtà soltanto con una riproduzione di una revolver.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, l'uomo è stato immediatamente condotto presso la casa circondariale di Arghillà, in attesa del provvedimento di convalida, poi emanata dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, Pasquale Laganà che ne ha disposto la reclusione presso l’istituto penitenziario.