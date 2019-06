Pallanuoto, Rari Nantes in splendida forma: pronta a giocare per lo Scudetto

Dopo la splendida vittoria nel campionato interregionale Puglia-Basilicata-Calabria, sbaragliando ogni avversario incontrato, i ragazzi di Mister Kekko Arcuri saranno a Siracusa, il 23 e 24 giugno, per le Semifinali Nazionali Scudetto di categoria.

Affronteranno la squadra di casa Sikelia Siracusa, la Promogest Cagliari e il Waterpolis Lariano con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti utili in classifica che varrebbe là qualificazioni alla Finale Scudetto!

L’accesso alla Finalissima Scudetto costituirebbe uno dei migliori risultati assoluti a livello giovanile della storia della società e certificherebbe, ancora una volta, la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico e dirigenziale della società pitagorica.

La Serie A con la prima squadra - persa sul campo con onore ed a testa alta - la costante presenza tra le migliori sedici società a livello giovanile in Italia (Under20 eliminata dal Posillipo Campione d’Italia di categoria e Under17), la crescita esponenziale di Under15 e Under13 (attesa dalla Final Four del propio campionato) ed una costante crescita del numero dei ragazzi praticanti la pallanuoto, sono il racconto di una annata storica, portando l’emblema della città di Crotone in giro per l’Italia. “Si perché la Crotone pallanotistica è riconosciuta in tutta Italia come centro rilevante.

Ed il merito è di questa gestione, di questo staff tecnico, di questi ragazzi meravigliosi e delle loro famiglie che ci seguono sempre! - gongola il Presidente Emilio Ape. Non vorrei essere autoreferenziale, ma non potevo immaginare un anno migliore per la società. Il 2019 è il nostro 70esimo anno di attività agonistica. Lo abbiamo festeggiato nel migliore dei modi possibili e con risultati esaltanti!”.