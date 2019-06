eTwinning, gemellaggio elettronico e astronomia con L’IC di Papanice

È stato archiviato con successo il progetto eTwinning “Let's upturn our noses! The universe is waiting for us!”, organizzato dal responsabile d’Istituto Comprensivo di Papanice Tina Pace.

Alla serata rivolta alle classi quinte hanno partecipato anche il dirigente scolastico dell’Ic Papanice, Franco Rizzuti e l’astrofilo Piero Devono del plesso di Papanice in rete sulla piattaforma eTwinning con un gemellaggio elettronico che ha visto in sinergia istituzioni scolastiche italiane e straniere: Ics 1 di Colleferro, Ic Papanice, Ics "Piero Gobetti" di Rivoli e le scuole turche di Söğütlü, Yeniköy İlkokulu Konyaaltı, Bedriye Bileydi İlkokulu.

La serata conclusiva è stata suddivisa in quattro momenti: la presentazione della piattaforma e delle opportunità formative offerte ai docenti per realizzare progetti collaborativi con altre scuole anche a livello europeo, con una didattica collaborativa e innovativa vicina agli interessi degli alunni; la mostra dei lavori realizzati; intrattenimento con quiz interattivi realizzati dagli alunni con la piattaforma kahoot (i bambini hanno sfidato gli adulti presenti a colpi di domande su geografia astronomica, storia, geografia e grammatica); da ultimo l’osservazione del cielo stellato tenuto dall’astrofilo Piero Devono che ha trasformato il cortile della scuola in un vero e proprio planetario all’aperto.

I bambini sdraiati a terra con coperte e cuscini, gustando popcorn come in un drive in, hanno potuto assistere ad una lezione serale sulle stelle, sulla loro posizione nel cielo, ascoltandone miti e leggende. Un vero successo in termini di partecipazione e presenze per un’esperienza unica e suggestiva tra le stelle. Al termine della serata ai bimbi partecipanti al progetto sono stati consegnati degli attestati, ed una targa di ringraziamento a nome della scuola è andata a Piero Devono.