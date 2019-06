Fiumefreddo. Maestri fuori classe: iscrizioni ai laboratori aperte

C’è grande fermento per l’organizzazione della seconda edizione di Maestri Fuori Classe, festival della Formazione e dell’Apprendimento Continuo, dal 22 al 28 luglio 2019 a Fiumefreddo Bruzio.

Il suggestivo borgo affacciato sul Tirreno cosentino ospiterà nuovamente le attività del ricco programma messo a punto da Creo e improntato sul lifelong learning, con laboratori rivolti a imprenditori, insegnanti e liberi professionisti, completamente gratuiti e con relatori d’eccezione.

Quattro giornate, dal 22 al 25 luglio, interamente dedicate alla formazione esperienziale su tematiche che ruotano attorno alla formazione umana e professionale, con un’attenzione particolare ai giovani attraverso un laboratorio dedicato all’orientamento, all’auto-motivazione e alla capacità di scelta.

Programma

22 - 23 luglio ore 10,00/13,00

Laboratorio di Letteratura e Sociologia

Docente Ercole Giap Parini (professore di Sociologia generale all’Università della Calabria)

Ogni lettura è una prima lettura: alla ricerca di chiavi interpretative soggettive per affrontare il quotidiano e la sua complessità. Leggere un testo letterario, che sia una poesia o un romanzo, oltre ad accostare a un autore, alla sua epoca e al suo contesto, è l’occasione che il lettore ha per proseguire un discorso mai terminato con sé stesso e che sollecita la ricerca di nuovi significati e di prospettive originali da cui guardare le cose.





22 - 23 luglio ore 17,00/20,00

Parlare in pubblico. Difficoltà, o anche Opportunità?

Docente Emanuela Filippelli (attrice-performer)





Parlare in pubblico, un’opportunità di incontrare sé stessi mettendo in gioco tutte le proprie risorse e potenzialità inespresse per comunicare meglio ed essere fortemente presenti, autentici e naturali.

Maestri Fuori Classe si avvale del patrocinio di Miur – Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Università degli Studi della Calabria e Confindustria Cosenza. Partner del progetto sono: Regione Calabria, dipartimento Istruzione e Attività Culturali (Pac 2014/2020); Comune di Fiumefreddo Bruzio); Cooperativa Borgo di Fiume.





23 - 24 luglio ore 17,00/20,00

Il genere narrativo giallo – noir. Laboratorio di scrittura

Docente Claudio Impenna (economista-scrittore)

Cerchiamo di esplorare la struttura di un racconto o un romanzo giallo o noir esaminando la costruzione del plot (o intreccio), la caratterizzazione dei personaggi (il protagonista, il o i deuteragonisti, le figure di contorno), la costruzione dei dialoghi, il ruolo del ‘fondale’, degli ambienti e dei paesaggi esteriori e interiori





23 - 24 luglio ore 10,00/13,00

Intelligenza Emotiva Applicata

Docente Francesco Marino (formatore e coach)

Imparare ad utilizzare le emozioni con intelligenza è uno dei segreti per godere appieno di ogni istante di magia che la vita ci può dare. L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.





23 - 24 - 25 luglio ore 17,00/20,00

Laboratorio di orientamento e scelte consapevoli

Docente Marzia Martino (formatrice e coach)

Laboratorio interattivo indirizzato ai giovani dai 18 ai 30 anni. Uno spazio dedicato a giovani donne e uomini che desiderano approfondire il rapporto con sé e gli altri. Attraverso un percorso di team coaching, unito al teatro e alla musica, allo scopo di orientarsi al meglio nelle scelte della vita e del lavoro.

24 e 25 luglio ore 17,00/20,00

Il racconto del cambiamento. Workshop di scrittura

Docente Matteo Martone (editor-produttore)

Partendo dalla proiezione, con analisi, di alcuni brevi cortometraggi, saranno indicate e discusse le principali tappe del Viaggio dell’Eroe, ossia la struttura narrativa più diffusa, riconoscibile ed utilizzata dagli scrittori.