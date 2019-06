Visite private durante gli orari di servizio: sospeso medico dell’ospedale, sequestratigli beni

Una dirigente medica dell’ospedale, in servizio nel Reparto di Ginecologia ed Ostetricia del “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, è stata colpita da un provvedimento emesso dal Gip del capoluogo, con il quale è stata sospesa dalle funzioni e dall’esercizio di un ufficio pubblico e, contemporaneamente, le sono stati sequestrati oltre 165 mila euro.

Al medico, una 60enne, F.S. le sue iniziali, vengono contestati i reati di peculato, abusi di ufficio e truffa aggravata ai danno dello Stato. Secondo gli inquirenti avrebbe violato il cosiddetto regime della “Intramoenia allargata”.

La misura arriva al termine di articolate investigazioni coordinate dal Procuratore Giovanni Bombardieri e dall’Aggiunto Gerardo Dominijanni, e dirette dal Sostituto Sara Amerio.

Le indagini sono state svolte dagli uomini Compagnia della Guardia di Finanza del capoluogo dello Stretto che hanno effettuato una ricostruzione capillare delle diverse centinaia di visite effettuate negli anni dalla professionista.

Da qui si si sarebbe scoperto che il medico, oltre a violare in diversi casi il rapporto di esclusività instaurato con il nosocomio pubblico, trattenendo per sé somme che invece avrebbero dovuto essere destinate alla stessa Azienda ospedaliera, in numerosi casi avrebbe anche attestato falsamente la sua presenza in servizio, timbrando regolarmente il suo badge anche quando fosse in realtà impegnata nell’attività privata.

Pertanto, i finanzieri reggini hanno individuato e apposto i sigilli ad un significativo compendio patrimoniale direttamente riconducibile all’indagata, composto da disponibilità finanziarie liquide, conti correnti, fondi di gestione del risparmio, oltre che da immobili.

L’attività è stata eseguita contemporaneamente nelle sedi centrali degli istituti finanziari dove risultavano accesi i rapporti da cautelare e rientra nei compiti della Guardia di Finanza nell’ambito del contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria.