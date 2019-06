Arbusti in fiamme nel catanzarese, capanno con animali distrutto

In fiamme arbusti e macchia mediterranea in località Finocchiaro nel comune di Sellia Marina. Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, è intervenuta questa mattina per spegnere l'incendio con tre automezzi, per diverse ore ed è riuscita ad evitare il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni circostanti.

Le fiamme, la cui origine è di probabile natura dolosa, trovando condizioni ambientali favorevoli, si sono propagate velocemente coinvolgendo anche un capanno con struttura in legno adibito a ricovero per un trattore agricolo, attrezzature di vario genere ed una ventina di conigli.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il capanno e quanto in esso contenuto è andato completamente distrutto dal rogo.