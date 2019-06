Proiettili nella valigia all’aeroporto di Lamezia: denunciata 67enne in partenza per Bergamo

Una signora si stava imbarcando su un volo diretto a Bergamo, in partenza dall'Aeroporto di Lamezia Terme, ma, ai controlli di sicurezza, gli operatori dello scalo si sono accorti che nel suo bagaglio vi erano 21 munizioni calibro 22, marca Fiocchi.

La donna, S.M. Lametina di 67 anni, in merito al possesso dei proiettili ha riferito che il bagaglio, un trolley rosso, glielo aveva prestato la figlia, così, gli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea si sono subito recati presso l'abitazione della figlia dove il coniuge D.G. 35enne lametino, ha confermato di aver consegnato il trolley in questione la sera prima alla suocera, raccontando di aver trovato per caso, tre anni fa, le munizioni in un foro all'interno di un albero in un terreno di un comune della Campania, dove lavorava come operaio in un cantiere, durante gli scavi per la posa in atto di condutture.

Sono state effettuate perquisizioni che hanno dato esito negativo e le munizioni sono state sequestrate. S.M. e D.G. sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi.