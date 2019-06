Abbandono rifiuti e interventi edilizi abusivi: scattano sanzioni della Polizia municipale

Alcuni giorni fa nel corso di un controllo territoriale, la Polizia locale ha sanzionato un uomo colto in flagrante mentre in una via del centro cittadino deponeva rifiuti fuori dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Ieri pomeriggio sempre il personale della Polizia municipale, di passaggio in via Gioacchino da Fiore si è accorto che un ragazzo che stava attraversando la carreggiata da sinistra a destra servendosi degli appositi attraversamenti pedonali, è stato urtato da un veicolo. Il conducente si è subito fermato per dare i primi soccorsi ed avvisare gli organi competenti. I controlli ambientali saranno intensificati anche nei prossimi giorni.

Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso. Il ragazzo di anni 13 è stato trasportato presso il nosocomio, dove per fortuna ha riportato lievi escoriazioni. Inoltre altre unità del Comando, hanno accertato che L.S. ,V.S. e P.A. destinatari di ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi in materia di edilizia privata, non hanno eseguite le medesime. Pertanto è stata data comunicazione agli uffici competenti.