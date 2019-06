Riapre la linea estiva bisettimanale con aliscafi dal Porto di Vibo Marina alle Eolie

Giovedì 20 giugno riprende la linea marittima per il collegamento bisettimanale con aliscafi dalla Sicilia - Isole Eolie al porto di Vibo Marina; un servizio pubblico importante che andrebbe potenziato, un’occasione che amministrazioni e politica devono cogliere in pieno ed adoperarsi, con interesse e lungimiranza, inserendola nei programmi di viluppo del traffico passeggeri nel nostro scalo.

Sino al 10 settembre, ogni giovedì e domenica, l’aliscafo partirà da Milazzo alle ore 8, effettuerà fermate in tutte le Isole Eolie (ultima Stromboli ore 11.05), quindi arriverà nel porto di Vibo Marina dopo circa un’ora e mezza di navigazione ( alle 12.30). La partenza dal porto di Vibo Marina è prevista alle ore 16, quindi si effettuerà fermata a Stromboli (ore 17.25),Panarea (18),Lipari (19.15),Vulcano (19.35), con arrivo in Sicilia-Milazzo (20.35). Vibo Marina ha una sua biglietteria in via M. Bianchi Yogurteria il Delfino. A renderlo è l’Associazione Turistica Pro Loco” Vibo Marina” – IAT zona portuale.

“Per il terzo anno consecutivo quindi la Regione Sicilia,- scrive in nota Massimiliano Di Costa, presidente della Pro Loco- nell’ambito della concessione quinquennale alla Liberty Lines dei collegamenti con le isole, prolunga le corse sino al porto di Vibo Marina con lo scopo di unire quanto più agevolmente possibile l’arcipelago Eoliano al Continente e, soprattutto, all’aereoporto intercontinentale di Lamezia Terme; soddisfacente il traffico passeggeri degli scorsi anni, tanto che sarebbe utile l’ampliamento delle corse. C’è purtroppo da considerare - aggiunge - che, nonostante numerosi interventi presso la Regione, Genio civile opere marittime, Comune, Compagnia di navigazione, neanche quest’anno si è riusciti purtroppo a dotare il porto di Vibo Marina di un “respingente” per favorire l’attracco dell’aliscafo alla centrale banchina Fiume più comoda per i passeggeri e vicina al centro abitato. Il “respingente” pieghevole serve a tenere un po’ scostato l’aliscafo dalla banchina al fine di non danneggiare le ali ; è bene che un porto ne sia fornito, può essere costruito in loco ed ha un costo contenuto.”

L’Associazione Turistica Pro Loco” Vibo Marina” – IAT zona portuale e il suo presidente fanno inoltre sapere che “Trenitalia ha confermato per il periodo estivo dodici corse feriali – un treno ogni ora - e sei festive lungo la linea Lamezia-Eccellente-Rosarno con fermata nella stazione di Vibo Marina; un importante servizio da promuovere per godere la singolare linea costiera panoramica che consente anche ai viaggiatori provenienti dalle Eolie di raggiungere Lamezia Terme per proseguire per ferrovia verso il centro/nord o per portarsi all’aereoporto di Lamezia Terme; quest’anno viene anche indicato la stazione di Vibo Marina come quella più vicina alla Tonnara di Bivona.”

“Auspicabile - chiosa Massimiliano Di Costa- che su interessi e problematiche comuni si accentui il dialogo tra regione Calabria e regione Sicilia, ma anche tra Comune di Vibo Valentia e Comune di Lipari ; avvenga, come un miracolo, finalmente l’installazione sulla banchina Fiume del tanto atteso respingente ; sia compreso anche il porto di Vibo Marina nelle offerte della partnership tra Trenitalia e Liberty Lines ; sia prevista una corsa del servizio del bus urbano dal porto (banchina attracco) alla stazione ferroviaria di Vibo Marina in coincidenza con l’arrivo dell’aliscafo dalle Eolie. Come ogni anno - conclude- dal porto di Vibo Marina sono già attive le interessanti Minicrociere giornaliere per le Isole Eolie con confortevoli motonavi e la Stromboli by nigth; un’occasione per un’ indimenticabile navigazione lungo la costa degli Dei e nello straordinario mare dell’arcipelago eoliano .”