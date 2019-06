Medicina nucleare, servizio sospeso per difetti delle apparecchiature. Cotticelli: “risolveremo tutto”

Oggi si è svolto un incontro formale in Regione, tra il Cotticelli e la Direzione Strategica dell’Asp di Crotone, sul tema della temporanea sospensione dell’attività diagnostiche della Uoc Medicina Nucleare.

Coticcelli ha indetto la riunione per ricevere informazioni e chiarimenti circa la sospensione delle attività. Il Direttore Generale Bernardi, ha evidenziato al Commissario che la decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità sia pubblica che degli operatori, in quanto il fisico esperto qualificato ha rilevato, nelle apparecchiature elettromedicali e nei locali del servizio, delle criticità; in conseguenza di ciò è tempestivamente intervenuto Ciliberto, il quale nella sua qualità di Direttore Dipartimento Servizi Sanitari di Supporto e di Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Crotone, ne ha chiesto formalmente la temporanea sospensione.

Valutata la situazione il Commissario ad Acta Cotticelli, ha espresso la volontà di risolvere la problematica assicurando la disponibilità del relativo impegno di spesa per l’acquisto della nuova apparecchiatura. Egli ha inoltre manifestato il suo interessamento circa l’intervento sulla parte strutturale esprimendosi favorevolmente sulla fattibilità del progetto presentato dalla Direzione dell’Asp crotonese.