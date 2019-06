Beccati a scaricare escrementi da zootecnia in un terreno: denunciati in due

Gestione illecita di rifiuti speciali in concorso, sono questi i reati contestati a due persone deferite all’Autorità giudiziaria dai carabinieri forestali di Crotone che hanno rintracciato nei giorni scorsi un autocarro che sversava escrementi provenienti da un allevamento zootecnico in un terreno incolto.

I militari in servizio hanno notato a distanza un autocarro carico e ne hanno seguito le tracce. Gli sessi sono riusciti a fermarlo dopo lo sversamento delle deiezioni in un terreno incolto di proprietà privata nella località Columbra – Valcortina di Crotone.

Avviati i dovuti i accertamenti per verificare la regolarità delle operazioni, i militari hanno appurato che sul terreno erano presenti presenti circa 100 m3 di deiezioni in cumuli e l’area non era recintata.

A carico del conducente dell’autocarro e del produttore dei rifiuti, amministratore di una impresa agricola esercitante l’attività di allevamento, è stato dunque ipotizzato il reato di gestione e smaltimento illecito di rifiuti speciali, in concorso di persona.

Infine sono state impartite le prescrizioni previste dalla normativa vigente idonee a rimuovere le irregolarità rilevate, depenalizzando il procedimento.