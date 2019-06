Violento scontro tra auto e moto nel vibonese: grave un centauro

Un giovane centauro versa in gravi condizioni a seguito di un violento incidente avvenuto su una strada di collegamento tra la provinciale 522 e la piccola frazione di Briatico. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri.

Per cause in corso d’accertamento, una vettura e la moto su cui viaggiava il motociclista, un 45enne di Paradisoni, si sono scontrate. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, arrivato da Lamezia Terme, che ha trasferito il centauro, riamato atterra ferito, presso l’ospedale di Catanzaro.

Il 45enne è attualmente ricoverato e verserebbe in gravi condizioni.