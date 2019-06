Droga in auto e in casa nel Vibonese: in rete due giovani incensurati

Un normale controllo di routine ha condotto ieri la Squadra Volante di Vibo Valentia all’arresto di un cittadino italiano di 22 anni, incensurato, trovato in possesso di 4 dosi di marijuana nascoste all’interno della sua automobile e già pronte per la vendita.

La scoperta ha poi diretto i militari alla perquisizione dell’abitazione del giovane a Stefanaconi, insieme alla Squadra Mobile e al Nucleo Cinofili della Questura, è stato infatti possibile risalire ad altra dose di marijuana, 3 bilancini di precisione, svariato materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il giovane, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato perciò sottoposto agli arresti domiciliari.

In una ulteriore operazione volta alla repressione dello spaccio, nella stessa serata, personale della Squadra Mobile ha deferito anche un cittadino italiano di 23 anni, incensurato, che nel corso di una perquisizione domiciliare, nella frazione Vena Superiore è stato trovato in possesso di diversi grammi di marijuana suddivisi in 7 dosi, già pronte per la vendita.