Controlli nei locali crotonesi: elevate sanzioni per 7 mila euro

Diversi esercizi pubblici della città pitagorica sono stati l’obbiettivo di una attività straordinaria di controllo eseguita dagli agenti della Polizia Locale con l’aiuto del personale della Guardia di Finanza e sotto la direzione della Questura di Crotone.

Nel corso del servizio sono starti elevati tre verbali per un ammontare totale di circa 7 mila euro.

La prima sanzione è scattata a carico di un locale senza autorizzazione amministrativa, poiché il proprietario, M.L., avrebbe esercitato la somministrazione di alimenti e bevande senza permessi.

La seconda è stata comminata nei confronti di P.R., titolare di un’altra attività. Il soggetto in questione, nella qualità di titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, esercitava l’attività tramite un rappresentante non autorizzato.

Occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione è invece il motivo della terza sanzione. In questo caso, il titolare dell’attività, L.E., è risultato avere una autorizzazione alla vendita.