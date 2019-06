Ruba due trapani in un negozio di bricolage: arrestato extracomunitario ricercato dal 2016

Un 48 enne di origini siriana, A.D., è stato arrestato a Taurianova dai Carabinieri della Compagnia locale con l’accusa di furto aggravato.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa quando i militari della Stazione di San Martino, allertati per un furto ad un negozio di bricolage, con l’aiuto hanno bloccato l’extracomunitario che quale, poco prima, si era introdotto all’interno dell’attività commerciale dove aveva tentato di nascondere in uno zaino due trapani-avvitatori elettrici, del valore di circa 300 euro.

All’uscita però, l’uomo è stato fermato dal personale del negozio e, vistosi scoperto, ha tentato una fuga precipitosa. Una volta bloccato, la merce è stata recuperata e restituita al proprietario e l’uomo condotto in caserma.

L’arrestato era in possesso di alcuni documenti, tra cui un permesso di soggiorno olandese non più valido, in cui erano riportate le sue generalità siriane.

I documenti però, hanno insospettito i Carabinieri che hanno deciso di svolgere dei più approfonditi accertamenti scoprendo che in passato il soggetto era stato identificato con una differente identità e differenti origini marocchine, ed era già gravato da altri precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Proprio da questa verifica è emerso come l’uomo, tra l’altro, era sfuggito ad un provvedimento di cattura nel 2016, in quanto irreperibile nel territorio nazionale, emesso a seguito di una condanna definitiva per furto aggravato commesso a Taurianova nel 2010.

Il 48enne è stato quindi tradotto in carcere a Reggio Calabria dove dovrà scontare la pena definitiva per il provvedimento di carcerazione e dovrà essere sottoposto a giudizio di convalida per l’arresto in flagranza per furto aggravato.