Manifestazione a Roma Decreto Salute, Siclari (fI): Grillo riceva una delegazione

Giulia Grillo

“Centinaia di calabresi oggi alle 14.30 saranno in Piazza Montecitorio a lottare per il loro sacrosanto diritto alla salute proprio nel giorno in cui il Decreto Salute per la Calabria viene discusso in Senato. Il Ministro Grillo non rimanga sorda a questo grido di dolore che viene da una terra martoriata che chiede solo di avere garantito il sacrosanto diritto alla salute." - Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari a poche ore dalla manifestazione lanciando un appello al ministro Grillo.

"Ministro incontri una delegazione di cittadini, di operatori sanitari, di associazioni del settore e delle sigle sindacali presenti in piazza per confrontarsi su cosa realmente ha bisogno la sanità calabrese. Il decreto va migliorato lo dice il CNU, gli ordini professionali nazionali e 104 docenti universitari”.