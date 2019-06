Lamezia: motore in fumo, salvi due cani e il padrone

Fuoriusciva del fumo dal motore della sua Citroen C3 mentre era in marcia, ma se ne è accorto in tempo e ha messo in salvo se stesso ma anche i suoi due cani. È successo questo pomeriggio a Lamezia Terme, dove una Squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Patrioti Sambiasini per l'incendio di un'autovettura.

Il conducente, accostata la macchina ha cercato di spegnere il fuoco con un estintore, poi sono arrivati i vigili del fuoco che che l’hanno completamente spento evitando il propagarsi del rogo all'intera vettura, che ha riportato danni al solo vano motore. Probabile causa dell'incendio un'anomalia all'impianto elettrico.