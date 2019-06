Comizio pubblico di Flavio Stasi, nuovo sindaco di Corigliano e Rossano

Bagno di folla, al Lido Sant'Angelo di Rossano nella serata di domenica 16 giugno 2019, per ascoltare il comizio di ringraziamento del neo-eletto sindaco del comune unico Corigliano-Rossano: Flavio Stasi.

Il primo cittadino, nel ringraziare pubblicamente i tanti elettori per la fiducia accordata il 26 maggio e nel turno di ballottaggio di domenica 9 giugno, ha rimarcato, nel corso del suo corale intervento, di avere addosso la responsabilità, subito dopo la consegna della fascia da parte del Commissario Prefettizio Domenico Bagnato al Palazzo Garopoli di Corigliano nei giorni scorsi, di portare avanti il programma amministrativo presentato nel corso della campagna elettorale finalizzato a risolvere, lavorando senza sosta, le numerose emergenze.

Il sindaco, inoltre, ha lanciato un appello alle opposizioni affinché si possa lavorare in piena sinergia, tra le parti, per il bene comune. "C'è bisogno - ha sottolineato il sindaco Stasi - anche del sostegno dei cittadini per trovare, insieme, una soluzione ai tanti problemi che, purtroppo, affliggono il territorio." L'unione, in questo caso, fa la forza.

Il sindaco Stasi, al termine del comizio in cui ha voluto ringraziare pubblicamente i tanti cittadini di Corigliano e Rossano per la straordinaria affermazione ottenuta nell'ultima tornata elettorale, è stato abbracciato da tutti: bambini, giovani, adulti ed anziani. Un segno, questo, positivo che fa ben sperare per il futuro... Buon lavoro sindaco Stasi e "Ad Maiora Semper".