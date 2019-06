Festa dei piccoli comuni: Legambiente Calabria sceglie Pazzano

Legambiente Calabria ribadisce ancora una volta, con i sindaci e le comunità, che i centri con meno di 5 mila abitanti sono un elemento imprescindibile per lo sviluppo del Paese.

Per promuovere innanzitutto il buon governo dei territori e la capacità di innovare e competere nasce la campagna di Legambiente “Voler bene all'Italia, la festa dei Piccoli Comuni” nata nel 2004 per valorizzare l’Italia dei piccoli comuni, ovvero il 72% delle municipalità italiane.

Per questa edizione della campagna di sensibilizzazione è stato scelto il Comune di Pazzano immerso nella Valle dello Stilaro, luogo ricco di storia e di bellezze naturali. I volontari hanno raggiunto il Santuario di Montestella percorrendo il sentiero delle "ferriere", miniere che un tempo erano utilizzate per estrarre il ferro, materiale di cui la Valle dello Stilaro era ricca e che permise di fare del piccolo Comune uno dei luoghi cardini per l'industria siderurgica.

Durante la giornata i volontari hanno conosciuto l’associazione di donne “Ricomincio da me”, associazione culturale che valorizza la tradizione dell’artigianato tradizionale, e hanno aderito al progetto "Volontari per Natura" con un monitoraggio a tema "Biodiversità", per analizzare la fruibilità del sentiero che è stato percorso, e a tema "Arte", monitorando la fruibilità del Santuario di Monte Stella.

Pazzano, nato in epoca magno greca per consentire lo sfruttamento delle locali miniere di ferro, ha mantenuto questa sua prerogativa per oltre due millenni. Dalle sue miniere si estraeva la limonite, che veniva trasformata in ferro nelle molte ferriere presenti nel circondario. Fornì il minerale ai greci, ai romani, ai bizantini e, in ultimo, alle industrie siderurgiche di Mongiana e Ferdinandea nel periodo borbonico. Dopo la dismissione delle industrie locali nel periodo post-unitario, ci fu una piccola ripresa nel periodo autarchico del fascismo e una dopo la fine del secondo conflitto mondiale, durata sino agli anni ’60.

Molti sono i segni lasciati sul territorio da queste attività industriali, che rischiano di sparire in quanto oramai abbandonate da tempo (cave, discariche, laverie, case di minatori, bocche di miniera, ecc…). Urge intervenire per salvaguardare questo patrimonio archeo-industriale, al fine di un recupero e un’immissione delle ferriere calabresi in quel grande contenitore progettuale che è l’Ecomuseo, già in via di attuazione in molti comuni della vallata Stilaro e nelle Serre Calabre.

La segnalazione è stata effettuata mediante la compilazione di specifiche schede di monitoraggio, realizzate da Legambiente e reperibili sul sito www.volontaripernatura.it. L'evento, realizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente di Roccella Jonica, rientra nel progetto "Volontari per Natura" con cui Legambiente è impegnata, in tredici regioni italiane.

Il progetto si pone come obiettivo la diffusione delle Citizen Science, coinvolgendo cittadini nel monitoraggio ambientale e nella salvaguardia del territorio in cinque le aree di intervento: acqua, aria, beni culturali, biodiversità, illeciti ambientali.