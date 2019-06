Forte boato durante lavori edili, esplosione investe operaio che rimane ustionato

Una persona è rimasta gravemente ferita a seguito di una esplosione avvenuta in un locale interrato all’interno di un negozio di parrucchiera nella frazione Paravati di Mileto.

Si tratta di un operaio di 50 anni, S.C., che stava effettuando dei lavori edili ed è stato investito da una esplosione, le cui cause sono ancora da accertare. Il malcapitato ha riportato ustioni diffuse per le quali si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sul posto ed hanno domato l’incendio innescato dalla deflagrazione.

Lo scoppio ha divelto gli arredi presenti all’interno del negozio e danneggiato una abitazione vicina e collegata al locale interessato dall’incidente tramite un pozzo luce. Quest’ultima abitazione ha riportato danni sulla copertura ed in alcuni locali interni che sono inagibili.

Sul posto, per il coordinamento dell’intervento, i funzionari Domenico Ferito e Domenico Cosentino.