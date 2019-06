I militari della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme hanno eseguito per tutto lo scorso fine settimana controlli in tutta la città che si sono concentrati soprattutto lungo la SS18, al fine di evitare le tristemente famose stragi del sabato sera. Il servizio straordinario ha visto l’impiego di circa 20 militari. Numerose le contravvenzioni contestate e i soggetti deferiti per guida in stato d’ebbrezza.