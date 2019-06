Tremendo impatto tra tre auto sulla statale 106, utilitaria si ribalta: tre i feriti

Un rocambolesco incidente stradale quello avvenuto intorno alle sette e un quarto di questa sera lungo la statale 106 jonica.

Coinvolte tre auto, una Ford Mondeo, una Ford Vignale e una Lancia Y con quest’ultima che a seguito dell’impatto è finita ribaltata sulla sede stradale.

Tre i feriti, fortunatamente lievi, presi subito in cura dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto immediatamente così come immediatamente è giunta anche la Polizia stradale per i rilievi e i relativi accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Forti i disagi anche per la viabilità nel tratto della 106 interessato, in prossimità dello svincolo di località Caminia Pietragrande, nel comune di Stalettì, nel catanzarese, dove si procede su un’unica corsia e a senso alternato.

L’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato ha consentito la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e il ripristino delle normali condizioni della carreggiata.