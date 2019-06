Spiaggia e mare sporco in zona Cafarone/Marinella: la denuncia di una cittadina

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di una cittadina di Lamezia Terme che segnala una situazione “disastrosa” nei pressi della spiaggia e del mare in zona Cafarone/Marinella.

***

“Oggi, domenica 16 giugno 2019, la spiaggia in zona Cafarone/Marinella si presenta in una condizione da "post-apocalissi", traboccante di plastica e rifiuti di ogni tipo (soprattutto tracce di "pescatori" che frequentano evidentemente la zona).

Non ci sono parole, poi, per descrivere il colore del mare, che presenta chiazze marroni e lascia chiaramente intravedere plastica galleggiante dappertutto.

In ultimo, per completare il dramma del nostro territorio marittimo, una meravigliosa Caretta Caretta giace morta - ricoperta da mosche che la stanno pian piano divorando - proprio sulla riva del mare. Allego alla seguente denuncia alcuni scatti che ho provato a cogliere sul posto, ma posso garantire che non riescono a rendere in modo fedele il disastro reale che oggi abbiamo visto tutti di persona. La speranza è che il Comune e i cittadini possano "svegliarsi" di fronte a un dramma urgentissimo che ci riguarda tutti.”

Martina Puliatti