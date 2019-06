Crotone Città dello Sport: a settembre il trofeo Coni Kinder + Sport

Si lavora all'organizzazione del più grande evento nazionale sportivo a livello giovanile che sarà ospitato a Crotone: il trofeo Coni Kinder + Sport che si terrà a settembre

Il meglio dello sport giovanile, migliaia di atleti, decine di discipline sportive, ospiti provenienti da tutto il paese per il più grande evento sportivo mai ospitato dalla città di Crotone.

I dati ufficiali che arrivano dal Coni parlano di numeri da capogiro: 43 federazioni sportive aderenti ed oltre 60 discipline sportive.

“Stiamo lavorando già da mesi, non appena ricevuta la designazione ufficiale dal numero uno dello Sport italiano, Giovanni Malagò, per l'organizzazione di questo evento che per numeri, discipline sportive e ospiti previsti non ha precedenti nel nostro territorio.” Ha dichiarato l’assessore allo Sport, Giuseppe Frisenda, che ha aggiunto: “Una organizzazione importante che ci vede impegnati quotidianamente sostenuti dal mondo sportivo crotonese e dal Coni, sia a livello provinciale che regionale. Perché il Coni Kinder + Sport, per la sua rilevanza nazionale, è un evento che coinvolge tutta la Calabria.”

“Ho partecipato a Reggio Calabria al Consiglio Regionale del CONI, grazie all'invito del Presidente Maurizio Condipodero che ringrazio, - prosegue - ed ho avuto l'onore e il piacere di incontrare le Federazioni Sportive per continuare a programmare e a lavorare al più grande evento sportivo mai tenutosi a Crotone ed in Calabria. Ho avuto modo di illustrare gli interventi che saranno fatti a livello di impiantistica sportiva ed anche quello che prevediamo a livello di organizzazione ed accoglienza.”

“Al di là del lato sportivo – chiosa Frisenda - infatti la città si prepara ad ospitare migliaia di ospiti ed è il segno di come lo sport sia traino positivo per l'economia territoriale. Ho ringraziato il presidente Condipodero per aver dato a Crotone e la Calabria l'opportunità di realizzare questa grande sfida. E rinnovato il ringraziamento Daniele Paonessa delegato provinciale, sempre al nostro fianco.”

“Stiamo lavorando senza risparmiarci – conclude l’assessore - per fare in modo che si possa realizzare un evento che rimanga nella storia dello sport calabrese ma soprattutto nel cuore e negli occhi delle migliaia di persone che animeranno e coloreranno il più grande evento sportivo nazionale a livello giovanile nel palcoscenico della nostra Crotone.”