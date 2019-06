Sicurezza stradale. Alta l’attenzione dei carabinieri a Cittanova: 5 denunce per guida in stato di ebrezza

Alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova nel territorio comunale a Cittanova dove la scorsa notte è stato svolto un servizio straordinario di controllo che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza di 5 persone e al contestuale ritiro delle patenti.

L’attività è scattata in occasione di un evento che ha visto nel comune reggino l’afflusso di centinaia di giovani ed ha visto a lavoro i Carabinieri di Cittanova, Polistena e Cinquefrondi cha hanno controllato complessivamente 54 persone e 23 mezzi ed elevato 6 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

In particolare, le persone denunciate sono: un 19enne di Rosarno, risultato positivo agli esami alcolemici, con un tasso superiore all’ 1,5 g/l, un 18enne, un 19 enne e un 21enne di Taurianova, nonché di uomo di 42 anni di San Pietro di Caridà tutti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

I cinque sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, dovranno rinunciare alla patente, ritirata dai carabinieri, per un periodo compreso tra 6 mesi e i 2 anni, e dovranno pagare una multa da 500 a 6000 euro, oltre alla condanna penale.